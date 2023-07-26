Козлова Агафья Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти11.12.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Евсей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1911
Дочь: Егорова Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Козлов Фёдор
Рождение ребёнка
06.05.1911
Дочь: Егорова Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Пётр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Клавдия
Отец ребёнка: не указан
Смерть
11.12.1973