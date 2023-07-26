Козлова Агафья Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Агафья Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

11.12.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Евсей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1911

Дочь: Егорова Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Козлов Фёдор

Рождение ребёнка
06.05.1911

Дочь: Егорова Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Пётр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Клавдия

Отец ребёнка: не указан

Смерть
11.12.1973