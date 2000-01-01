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Fernau Felix Albert

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Место рождения

Brugge, West-Vlaanderen, Belgium

Дата рождения

05.08.1874

Дата смерти

16.04.1916

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1874

Отец: Fernau Louis Auguste

Мать: Fernau Emily Caroline

Brugge, West-Vlaanderen, Belgium
Место жительства
1881
Смерть
16.04.1916
Charleville, Queensland, Australia
Работа или профессия
?.04.1916
Charleville, Queensland, Australia
A priest in the church
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