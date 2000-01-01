Fernau Felix Albert
Место рожденияBrugge, West-Vlaanderen, Belgium
Дата рождения05.08.1874
Дата смерти16.04.1916
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1874
Отец: Fernau Louis Auguste
Мать: Fernau Emily Caroline
Brugge, West-Vlaanderen, Belgium
Место жительства
1881
Смерть
16.04.1916
Charleville, Queensland, Australia
Работа или профессия
?.04.1916
Charleville, Queensland, Australia
A priest in the church