Юров Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юров Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1964

Дата смерти

19.07.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1998 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1964

Отец: Юров Иван Николаевич

Мать: Юрова Нина Александровна

Рождение ребёнка
06.05.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрова Надежда Александровна

Котлас, Котлас, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.07.1998

Дочь: Юрова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Юрова Надежда Александровна

Смерть
19.07.2015