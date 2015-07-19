Юров Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1964
Дата смерти19.07.2015
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1964
Отец: Юров Иван Николаевич
Мать: Юрова Нина Александровна
Рождение ребёнка
06.05.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Юрова Надежда Александровна
Котлас, Котлас, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.07.1998
Дочь: Юрова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Юрова Надежда Александровна
Смерть
19.07.2015