Завражный Поликарп Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавражный Поликарп Данилович

Завражный Поликарп Данилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Завражный Данила Иванович

Мать: Завражажная Наталья

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Васса Поликарповна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1851

Сын: Завражных Федор Поликарпович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евфимия Поликарповна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завражный Андрей Поликарпович

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close