Завражный Поликарп Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Завражный Данила Иванович
Мать: Завражажная Наталья
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Васса Поликарповна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1851
Сын: Завражных Федор Поликарпович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евфимия Поликарповна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завражный Андрей Поликарпович
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно