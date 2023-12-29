Жоров Онисим Романов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жоров Онисим Романов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1884

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1884

Отец: Жоров Роман Минов

Мать: Жорова Харитина Иванова

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