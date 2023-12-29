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Жоров Онисим Романов
Жоров Онисим Романов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.02.1884
Пол
Мужской
Отец
Жоров Роман Минов
1835 г.р.
Мать
Жорова Харитина Иванова
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1884
Отец:
Жоров Роман Минов
Мать:
Жорова Харитина Иванова
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