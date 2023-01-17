Козма Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козма Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1738 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий Тарасов

Мать: не указана

МК-1763 29.06.1763 Той вотчины деревни Старого Фатекова [Старое Фитюково] крестьянина Григория Тарасова сын отрок Козма той же вотчины деревни Андреевского с крестьянкой Яковлевой дочерью Верой первым... Показать все
Бракосочетание
29.06.1763

Жена: Вера Яковлева

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1763 29.06.1763 Той вотчины деревни Старого Фатекова [Старое Фитюково] крестьянина Григория Тарасова сын отрок Козма той же вотчины деревни Андреевского с крестьянкой Яковлевой дочерью Верой первым... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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