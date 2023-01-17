Козма Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий Тарасов
Мать: не указана
МК-1763 29.06.1763 Той вотчины деревни Старого Фатекова [Старое Фитюково] крестьянина Григория Тарасова сын отрок Козма той же вотчины деревни Андреевского с крестьянкой Яковлевой дочерью Верой первым... Показать все
Бракосочетание
29.06.1763
Жена: Вера Яковлева
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1763 29.06.1763 Той вотчины деревни Старого Фатекова [Старое Фитюково] крестьянина Григория Тарасова сын отрок Козма той же вотчины деревни Андреевского с крестьянкой Яковлевой дочерью Верой первым... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно