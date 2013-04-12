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Караськова Алена Витальевна
Караськова Алена Витальевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.04.2013
Пол
Женский
Отец
Караськов Виталий Викторович
Мать
Бирюкова Екатерина Александровна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.2013
Отец:
Караськов Виталий Викторович
Мать:
Бирюкова Екатерина Александровна
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