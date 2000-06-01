Мамзолов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамзолов Николай Николаевич

Место рождения

Наумово, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.05.1919

Дата смерти

?.06.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Наумово, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
?.06.2000
Хмелевицы, город Шахунья, Нижегородская область
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