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Мамзолов Николай Николаевич
Мамзолов Николай Николаевич
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Место рождения
Наумово
, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Дата рождения
17.05.1919
Дата смерти
?.06.2000
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Наумово
, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
?.06.2000
Хмелевицы
, город Шахунья, Нижегородская область
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