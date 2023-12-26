Лаптева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Рубцова Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаптева Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Лаптев Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Яков

Место жительства
Неизвестно
Кадом, Кадомский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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