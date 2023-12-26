Лаптева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Рубцова Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаптева Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Лаптев Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лаптев Яков
Место жительства
Неизвестно
Кадом, Кадомский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно