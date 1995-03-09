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Шувалова Анастасия Николаевна
Шувалова Анастасия Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.03.1995
Пол
Женский
Отец
Мартынов Николай Анатольевич
1955 г.р.
Мать
Шувалова Елена Вячеславовна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1995
Отец:
Мартынов Николай Анатольевич
Мать:
Шувалова Елена Вячеславовна
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