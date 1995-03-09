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Шувалова Анастасия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1995

Отец: Мартынов Николай Анатольевич

Мать: Шувалова Елена Вячеславовна

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