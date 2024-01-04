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Гаврилов Михаил Иванович

Место рождения

Беркуново, Шаховская, Московская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Гаврилов Иван Семенович

Мать: Гаврилова София Григорьевна

Беркуново, Шаховская, Московская область
Смерть
1964
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