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Гаврилов Михаил Иванович
Гаврилов Михаил Иванович
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Древо
Место рождения
Беркуново
, Шаховская, Московская область
Дата рождения
1901
Дата смерти
1964
Пол
Мужской
Отец
Гаврилов Иван Семенович
1881 г.р.
Мать
Гаврилова (Родионова) София Григорьевна
1883 г.р.
Дети
Не указаны
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ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец:
Гаврилов Иван Семенович
Мать:
Гаврилова София Григорьевна
Беркуново
, Шаховская, Московская область
Смерть
1964
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