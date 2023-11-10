Носова (Поздеева) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.?
Дочь: Артеева Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Носов Михаил Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Носов Михаил Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Носов Михаил Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Носов Михаил Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Носов Михаил Титович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Носов Михаил Титович
Смерть
Неизвестно