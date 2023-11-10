Носова (Поздеева) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носова (Поздеева) Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.?

Дочь: Артеева Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Носов Михаил Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Носов Михаил Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Носов Михаил Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Носов Михаил Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Носов Михаил Титович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Носов Михаил Титович

Смерть
Неизвестно
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