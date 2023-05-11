?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Ажар Назар Леонович
Отец ребёнка: Ажар Леон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Ажар Леон Афанасьевич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Ажар Яков Леонович
Отец ребёнка: Ажар Леон Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ажар Федор Леонович
Отец ребёнка: Ажар Леон Афанасьевич
Черноградь, Червенский район, Минская область