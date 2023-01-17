Осокин Евграф Григорьевич
Место рождения
Дата рождения10.12.1819
Дата смерти29.03.1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1842
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
29.03.1880
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)