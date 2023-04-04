Михин Петр Парамонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Михин Парамон Кондратов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1778
Сын: Михин Федор Петрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1785
Сын: Михин Марин Петрович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: ?
Смерть
После 1795