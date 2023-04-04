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Михин Петр Парамонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Михин Парамон Кондратов

Мать: ?

Рождение ребёнка
1778

Сын: Михин Федор Петрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1780

Сын: Михин Ермолай Петрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1783

Сын: Михин Николай Петрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1785

Сын: Михин Марин Петрович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1791

Сын: Михин Лаврентий Петрович

Мать ребёнка: ?

Смерть
После 1795
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