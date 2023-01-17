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Жуков Юрий Дмитриевич

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Место рождения

д. Уваровка, Московской волости, Тульской губернии

Дата рождения

15.10.1930

Дата смерти

16.08.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Уваровка, Московской волости, Тульской губернии
Рождение ребёнка
01.03.1968

Сын: Жуков Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Бондарева Зоя Дмитриевна

Северо-Задонск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева Зоя Дмитриевна

Смерть
16.08.1983
Панарино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
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