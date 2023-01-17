Жуков Юрий Дмитриевич
Место рожденияд. Уваровка, Московской волости, Тульской губернии
Дата рождения15.10.1930
Дата смерти16.08.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Уваровка, Московской волости, Тульской губернии
Рождение ребёнка
01.03.1968
Мать ребёнка: Бондарева Зоя Дмитриевна
Северо-Задонск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бондарева Зоя Дмитриевна
Смерть
16.08.1983
Панарино, Щекинский муниципальный район, Тульская область