Казаченко Сергей Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаченко Сергей Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1984

Дочь: Касьян (Казаченко) Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Казаченко (Накова) Елена Степановна

Рождение ребёнка
18.11.1988

Сын: Казаченко Олег Сергеевичь

Мать ребёнка: Казаченко (Накова) Елена Степановна

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