Казаченко Сергей Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1984
Дочь: Касьян (Казаченко) Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Казаченко (Накова) Елена Степановна
Рождение ребёнка
18.11.1988
Сын: Казаченко Олег Сергеевичь
Мать ребёнка: Казаченко (Накова) Елена Степановна