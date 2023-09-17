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Веклич Варвара Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1872

Отец: Веклич Максим Кириллович

Мать: Евфимия Васильевна

Рождение ребёнка
20.06.1896

Дочь: Печерица В Замужестве Мещанинова Ульяна Прокопьевна

Отец ребёнка: Печерица Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
02.02.1899

Сын: Печерица Георгий Прокопьевич

Отец ребёнка: Печерица Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
22.04.1901

Дочь: Печерица В Замужестве Щукина Александра Прокопьевна

Отец ребёнка: Печерица Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
16.09.1903

Сын: Печерица Никита Прокопьевич

Отец ребёнка: Печерица Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
09.12.1905

Сын: Печерица Даниил Прокопьевич

Отец ребёнка: Печерица Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
28.10.1907

Сын: Печерица Григорий Прокопьевич

Отец ребёнка: Печерица Прокофий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печерица Прокофий Иванович

Смерть
Неизвестно
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