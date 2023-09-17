Веклич Варвара Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1872
Отец: Веклич Максим Кириллович
Мать: Евфимия Васильевна
Рождение ребёнка
20.06.1896
Дочь: Печерица В Замужестве Мещанинова Ульяна Прокопьевна
Отец ребёнка: Печерица Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1899
Сын: Печерица Георгий Прокопьевич
Отец ребёнка: Печерица Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
22.04.1901
Дочь: Печерица В Замужестве Щукина Александра Прокопьевна
Отец ребёнка: Печерица Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
16.09.1903
Сын: Печерица Никита Прокопьевич
Отец ребёнка: Печерица Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
09.12.1905
Сын: Печерица Даниил Прокопьевич
Отец ребёнка: Печерица Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1907
Сын: Печерица Григорий Прокопьевич
Отец ребёнка: Печерица Прокофий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно