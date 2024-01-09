Горбушин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: не указана
Ольгино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбушин ???? Андрей
Мать ребёнка: не указана
Большой Лудошур, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика