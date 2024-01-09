Горбушин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбушин Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Горбушин Нестор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Ольгино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбушин ???? Андрей

Мать ребёнка: не указана

Большой Лудошур, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
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