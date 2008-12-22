Солодянкин Гурьян Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1937
Дата смерти22.12.2008
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1937
Отец: Солодянкин Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.09.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
22.12.2008
Похороны
Неизвестно
Некрополь Вмк, Г. Воткинск (Самара)