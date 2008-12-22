Солодянкин Гурьян Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодянкин Гурьян Сергеевич

Солодянкин Гурьян Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1937

Дата смерти

22.12.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1937

Отец: Солодянкин Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
22.12.2008
Похороны
Неизвестно
Некрополь Вмк, Г. Воткинск (Самара)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close