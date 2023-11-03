Седельников Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСедельников Василий

Седельников Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Седельников Яков

Мать: Седельникова Ксения Андреева

Рождение ребёнка
28.02.1781

Сын: Седельников Василий Васильев

Мать ребёнка: не указана

Саумалколь, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
31.05.1783

Сын: Седельников Федор Васильев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close