Седельников Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Седельников Яков
Рождение ребёнка
28.02.1781
Сын: Седельников Василий Васильев
Мать ребёнка: не указана
Саумалколь, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
31.05.1783
Сын: Седельников Федор Васильев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно