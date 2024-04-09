Павел Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Тихон Васильевич
Мать: Аксинья Агаповна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Сын: Георгий Павлович
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Михаил Павлович
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Наталья Павловна
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
19.11.1863
Сын: Александр Павлович
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
19.03.1866
Сын: Иван Павлович
Мать ребёнка: Акулина Ивановна