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Павел Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Тихон Васильевич

Мать: Аксинья Агаповна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855

Сын: Георгий Павлович

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Михаил Павлович

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Наталья Павловна

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
19.11.1863

Сын: Александр Павлович

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
19.03.1866

Сын: Иван Павлович

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

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