Подоляк (Марченко) Евхиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подоляк (Марченко) Евхиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Марченко Михаил

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подоляк Георгий

Отец ребёнка: Подоляк Феодосий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Подоляк Феодосий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подоляк Яков

Отец ребёнка: Подоляк Феодосий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подоляк Николай

Отец ребёнка: Подоляк Феодосий

Смерть
Неизвестно
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