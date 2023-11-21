Подоляк (Марченко) Евхиния
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Марченко Михаил
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подоляк Георгий
Отец ребёнка: Подоляк Феодосий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Подоляк Феодосий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подоляк Яков
Отец ребёнка: Подоляк Феодосий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подоляк Николай
Отец ребёнка: Подоляк Феодосий
Смерть
Неизвестно