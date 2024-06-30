Журавлева Феодора Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева Феодора Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1911 ст.

Муж: Фролов Михаил Иванович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Левѣста Крестьянская дочь дѣвица Вятской губ. Кательническаго уѣзда, вос. аххангельской дер. Евдравный Ѳеодора Михайлова Журавлева провославная, первымъ бракомъ Метрические книги церквей Верхнеуральс... Показать все
Смерть
Неизвестно

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