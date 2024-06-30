Журавлева Феодора Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1911 ст.
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Левѣста Крестьянская дочь дѣвица Вятской губ. Кательническаго уѣзда, вос. аххангельской дер. Евдравный Ѳеодора Михайлова Журавлева провославная, первымъ бракомъ Метрические книги церквей Верхнеуральс... Показать все
Смерть
Неизвестно