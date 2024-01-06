Бритиков Фёдор Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Бритиков Даниил Аверьянович
Мать: Бритикова Анисья
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Авдотья Фёдоровна
Мать ребёнка: Бритикова Матрёна Александровна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Вера Фёдоровна
Мать ребёнка: Бритикова Матрёна Александровна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Бритикова Матрёна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно