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Бритиков Фёдор Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Бритиков Даниил Аверьянович

Мать: Бритикова Анисья

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Авдотья Фёдоровна

Мать ребёнка: Бритикова Матрёна Александровна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Вера Фёдоровна

Мать ребёнка: Бритикова Матрёна Александровна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Бритиков Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Бритикова Матрёна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бритикова Матрёна Александровна

Смерть
Неизвестно
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