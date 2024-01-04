Кустов Поликарп Евфимиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.07.1916 ст.
Жена: Кустова Анна Евграфовна
Жених казак Быркинского села Поликарп Евфимиевич Кустов, первым браком, 26 лет и дочь казака того же села девица Анна Евграфовна Домашева, 22 года. Запись № 45 от 08.07.1916 года. Поручители: по жених... Показать все
Смерть
Неизвестно