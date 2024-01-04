Кустов Поликарп Евфимиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кустов Поликарп Евфимиевич

Место рождения

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
08.07.1916 ст.

Жена: Кустова Анна Евграфовна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Жених казак Быркинского села Поликарп Евфимиевич Кустов, первым браком, 26 лет и дочь казака того же села девица Анна Евграфовна Домашева, 22 года. Запись № 45 от 08.07.1916 года. Поручители: по жених... Показать все
Смерть
Неизвестно
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