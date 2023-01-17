Хоробрых (Скороход) Зинаида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 20.02.1935
Дата смертиС 2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.02.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1956
Сын: Хоробрых Виталий Викторович
Отец ребёнка: Хоробрых Виктор Петрович
Рождение ребёнка
15.10.1956
Сын: Хоробрых Виталий Викторович
Отец ребёнка: Полозенко Николай
Поронайск, Поронайский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
Около 1960
Сын: Хоробрых Игорь Викторович
Отец ребёнка: Хоробрых Виктор Петрович
Рождение ребёнка
Около 1977
Сын: Хоробрых Алексей Викторович
Отец ребёнка: Хоробрых Виктор Петрович
Смерть
С 2009
Сама Зинаида родом с западной Украины, в молодости по направлению от института была направлена в Поронайск, где у нее родился сын Виталий в 1956 году от Полозенко Николая. Что случилось между молодыми... Показать все