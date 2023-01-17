Хоробрых (Скороход) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоробрых (Скороход) Зинаида Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 20.02.1935

Дата смерти

С 2009

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.02.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1956

Сын: Хоробрых Виталий Викторович

Отец ребёнка: Хоробрых Виктор Петрович

Рождение ребёнка
15.10.1956

Сын: Хоробрых Виталий Викторович

Отец ребёнка: Полозенко Николай

Поронайск, Поронайский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
Около 1960

Сын: Хоробрых Игорь Викторович

Отец ребёнка: Хоробрых Виктор Петрович

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Около 1977

Сын: Хоробрых Алексей Викторович

Отец ребёнка: Хоробрых Виктор Петрович

Братск, город Братск, Иркутская область
Смерть
С 2009
Сама Зинаида родом с западной Украины, в молодости по направлению от института была направлена в Поронайск, где у нее родился сын Виталий в 1956 году от Полозенко Николая. Что случилось между молодыми... Показать все
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