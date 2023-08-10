Гусев Петр Михаилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусев Петр Михаилов

Гусев Петр Михаилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1896

Жена: Гусева Домна Францева

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первым браком 20 лет она первым браком 19 лет #007470344 №339
Рождение ребёнка
24.12.1898

Дочь: Гусева Мелания Петрова

Мать ребёнка: Гусева Домна Францева

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close