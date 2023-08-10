Гусев Петр Михаилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1896
Жена: Гусева Домна Францева
Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первым браком 20 лет она первым браком 19 лет #007470344 №339
Рождение ребёнка
24.12.1898
Дочь: Гусева Мелания Петрова
Мать ребёнка: Гусева Домна Францева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно