Корнеева (Корнеева) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Корнеев Степан
Отец ребёнка: Корнеев Никифор
село Пановы Куст,ы Львовская Волость, Тамбовской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
1849
Сын: Корнеева Марфа
Отец ребёнка: Корнеев Никифор
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Корнеев Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнеев Никифор
Смерть
Неизвестно