Корнеева (Корнеева) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева (Корнеева) Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Корнеев Степан

Отец ребёнка: Корнеев Никифор

село Пановы Куст,ы Львовская Волость, Тамбовской губернии, Российская Империя
Рождение ребёнка
1849

Сын: Корнеева Марфа

Отец ребёнка: Корнеев Никифор

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Корнеев Никифор

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Никифор

Смерть
Неизвестно
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