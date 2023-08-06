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Рыбакова Татьяна Ивановна
Рыбакова Татьяна Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Рыбаков Иван Федорович
1919 г.р.
Мать
Киселева Матрена (Маколя) Алексеевна
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Рыбаков Иван Федорович
Мать:
Киселева Матрена (Маколя) Алексеевна
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