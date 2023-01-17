Булыгина Феодосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булыгина Феодосья Ивановна

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

1692

Дата смерти

29.10.1751 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1691 г.р.

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
посадская города Ярославль
Рождение ребёнка
1720

Сын: Булыгин Косьма Иванович

Отец ребёнка: Булыгин Иван Иванович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1725

Дочь: Булыгина Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Булыгин Иван Иванович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
в семье посадских г. Ярославля
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булыгин Иван Иванович

Смерть
29.10.1751 ст.
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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