Булыгина Феодосья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1692
Дата смерти29.10.1751 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
посадская города Ярославль
Рождение ребёнка
1720
Отец ребёнка: Булыгин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Булыгина Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Булыгин Иван Иванович
в семье посадских г. Ярославля
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.1751 ст.