Зубова (Полежаева) Клавдия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения29.12.1840
Дата смерти14.09.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1859 по 1906
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
14.09.1906
Крутец, Александровский муниципальный район, Владимирская область