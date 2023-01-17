Зубова (Полежаева) Клавдия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова (Полежаева) Клавдия Алексеевна

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Место рождения

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

29.12.1840

Дата смерти

14.09.1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
29.12.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
С 1859 по 1906
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
14.09.1906
Крутец, Александровский муниципальный район, Владимирская область
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