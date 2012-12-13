Тагильцев Валентин Степанович
Место рожденияКрасноярский край, Ужурский район, ст.Крутояр. д.Андроново
Дата рождения31.01.1950
Дата смерти13.12.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1950
Отец: Денисенко ? ?
Красноярский край, Ужурский район, ст.Крутояр. д.Андроново
Рождение ребёнка
20.10.1973
Дочь: Уденко Алена Валентиновна
Мать ребёнка: Тагильцева Елена Петровна
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.12.2012
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область