Тагильцев Валентин Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТагильцев Валентин Степанович

Тагильцев Валентин Степанович

avatar

Место рождения

Красноярский край, Ужурский район, ст.Крутояр. д.Андроново

Дата рождения

31.01.1950

Дата смерти

13.12.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1950

Отец: Денисенко ? ?

Мать: Тагильцева Ольга Алексеева

Красноярский край, Ужурский район, ст.Крутояр. д.Андроново
Рождение ребёнка
20.10.1973

Дочь: Уденко Алена Валентиновна

Мать ребёнка: Тагильцева Елена Петровна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тагильцева Елена Петровна

Смерть
13.12.2012
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close