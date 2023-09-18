Кукин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тормозина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Кукина Лидия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кукин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кукина Лидия Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукина Лидия Степановна

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