Кукин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тормозина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Кукина Лидия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кукин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кукина Лидия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кукина Лидия Степановна