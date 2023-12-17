Огнева Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнева Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Огнев Федор Иванов

Отец ребёнка: Огнев Иван Тихонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огнев Иван Тихонов

Место жительства
Неизвестно
Казино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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