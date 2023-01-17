Закревский Арсений Андреевич
Место рождения
Дата рождения24.09.1783
Дата смерти23.01.1865
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1793
Место жительства
С 1824
Финляндия
Место жительства
С 1848 по 1859
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1865
г. Флоренция, Италия
Место жительства
Неизвестно
Ивановское, Дубровицкая волость, Подольский уезд
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
23.01.1865
г. Флоренция, Италия