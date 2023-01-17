Закревский Арсений Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закревский Арсений Андреевич

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Место рождения

Берниково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.09.1783

Дата смерти

23.01.1865

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Берниково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
С 1793
Берниково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
С 1824
Финляндия
Место жительства
С 1848 по 1859
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1865
г. Флоренция, Италия
Место жительства
Неизвестно
Ивановское, Дубровицкая волость, Подольский уезд
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
23.01.1865
г. Флоренция, Италия
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