Смирнов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Забубёнова Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Смирнова Апросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Иван Иванович

Мать ребёнка: Смирнова Апросинья

Качаново, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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