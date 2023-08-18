Макушев Нефед (Нефетко) Марков
Место рождениядер. Труфановская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1634
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1634
Отец: Макушев (макушин) Марко Естифеев
Мать: не указана
дер. Труфановская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1652
Мать ребёнка: не указана
дер. Золотухинская, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1658
Мать ребёнка: не указана
дер. Золотухинская, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1671
Сын: Макушев Иван (Ивашко) Нефедов
Мать ребёнка: не указана
поч. Кондрашинской Чювашева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1672
Сын: Макушев Трофим (Трофимко) Нефедов
Мать ребёнка: не указана
поч. Кондрашинской Чювашева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Кондрашинской Чювашева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678