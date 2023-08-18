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Макушев Нефед (Нефетко) Марков

Место рождения

дер. Труфановская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1634

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1634

Отец: Макушев (макушин) Марко Естифеев

Мать: не указана

дер. Труфановская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1652

Сын: Макушев Захар Нефедов

Мать ребёнка: не указана

дер. Золотухинская, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1658

Сын: Макушев Назар Нефедов

Мать ребёнка: не указана

дер. Золотухинская, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1671

Сын: Макушев Иван (Ивашко) Нефедов

Мать ребёнка: не указана

поч. Кондрашинской Чювашева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1672

Сын: Макушев Трофим (Трофимко) Нефедов

Мать ребёнка: не указана

поч. Кондрашинской Чювашева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Кондрашинской Чювашева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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