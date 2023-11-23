Рудинский (Вологодский) Арсений Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудинский (Вологодский) Арсений Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Рудинский Аркадий Арсеньевич

Мать ребёнка: Рудинская Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Воскресенская Павла Арсеньевна

Мать ребёнка: Рудинская Анна Семеновна

Рождение ребёнка
07.01.1837

Сын: Рудинский Иоанн Арсеньевич

Мать ребёнка: Рудинская Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудинская Анна Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
священник села Семеновского Мологского уезда.
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