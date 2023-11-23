Рудинский (Вологодский) Арсений Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Рудинский Аркадий Арсеньевич
Мать ребёнка: Рудинская Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Воскресенская Павла Арсеньевна
Мать ребёнка: Рудинская Анна Семеновна
Рождение ребёнка
07.01.1837
Сын: Рудинский Иоанн Арсеньевич
Мать ребёнка: Рудинская Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудинская Анна Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Семеновского Мологского уезда.