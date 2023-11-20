Синцова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Агафья Игнатова
Отец ребёнка: Синцов Игнат Тарасов
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Синцов Игнат Тарасов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Синцов Иван Игнатов
Отец ребёнка: Синцов Игнат Тарасов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Синцов Антон Игнатов
Отец ребёнка: Синцов Игнат Тарасов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Матрона Игнатова
Отец ребёнка: Синцов Игнат Тарасов
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Синцов Игнат Тарасов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Синцов Игнат Тарасов
Смерть
Неизвестно