Синцова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Агафья Игнатова

Отец ребёнка: Синцов Игнат Тарасов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Синцов Сергей Игнатов

Отец ребёнка: Синцов Игнат Тарасов

Рождение ребёнка
1836

Сын: Синцов Иван Игнатов

Отец ребёнка: Синцов Игнат Тарасов

Рождение ребёнка
1839

Сын: Синцов Антон Игнатов

Отец ребёнка: Синцов Игнат Тарасов

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Матрона Игнатова

Отец ребёнка: Синцов Игнат Тарасов

Рождение ребёнка
1847

Сын: Синцов Алексей Игнатов

Отец ребёнка: Синцов Игнат Тарасов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Игнат Тарасов

Смерть
Неизвестно
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