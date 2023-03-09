Иванов Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Антон

Иванов Антон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1930 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Александра

Рождение ребёнка
24.02.1930

Дочь: Шестакова Валентина

Мать ребёнка: Иванова Александра

Смерть
Неизвестно
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