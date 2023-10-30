Писарев Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения09.04.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Писарев Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Писарев Альберт Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно