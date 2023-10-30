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Писарев Василий Александрович

Место рождения

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

09.04.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1906

Отец: Писарев Александр Иванович

Мать: Писарева Агния Вонифатьевна

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Писарев Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Писарев Альберт Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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