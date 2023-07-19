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Крюков Карп Андреев

Место рождения

д. Березовка, Богатенский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1737

Дата смерти

1766

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Крюков Андрей Семенов

Мать: не указана

д. Березовка, Богатенский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Евдокия Карпова

Мать ребёнка: Гликерия Маркиева

д. Березовка, Богатенский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Маркиева

Смерть
1766
д. Березовка, Богатенский уезд, Курская губерния