Крюков Карп Андреев
Место рожденияд. Березовка, Богатенский уезд, Курская губерния
Дата рождения1737
Дата смерти1766
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Крюков Андрей Семенов
Мать: не указана
д. Березовка, Богатенский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Евдокия Карпова
Мать ребёнка: Гликерия Маркиева
д. Березовка, Богатенский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Маркиева
Смерть
1766
д. Березовка, Богатенский уезд, Курская губерния