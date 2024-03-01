Кузнецова Матрена Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Матрена Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1854 г.р.

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

раскольница беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1885 ст.

Сын: Кузнецов Иван Емельянович

Отец ребёнка: Кузнецов Емельян Ильич

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
раскольник беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.

Дочь: Кузнецова Марфа Емельяновна

Отец ребёнка: Кузнецов Емельян Ильич

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
раскольница беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.

Дочь: Кузнецова Наталья Емельяновна

Отец ребёнка: Кузнецов Емельян Ильич

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
раскольница беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.

Сын: Кузнецов Иммануил Емельянович

Отец ребёнка: Кузнецов Емельян Ильич

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
раскольник беспоповской секты
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Емельян Ильич

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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