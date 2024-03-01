Кузнецова Матрена Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1885 ст.
Сын: Кузнецов Иван Емельянович
Отец ребёнка: Кузнецов Емельян Ильич
раскольник беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.
Дочь: Кузнецова Марфа Емельяновна
Отец ребёнка: Кузнецов Емельян Ильич
раскольница беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1889 ст.
Дочь: Кузнецова Наталья Емельяновна
Отец ребёнка: Кузнецов Емельян Ильич
раскольница беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.
Сын: Кузнецов Иммануил Емельянович
Отец ребёнка: Кузнецов Емельян Ильич
раскольник беспоповской секты
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно