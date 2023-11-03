Созонов Петр Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Созонов Евдоким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Созонов Иван Петров
Мать ребёнка: Созонова Евдокия Филипова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Созонов Аврам Петров
Мать ребёнка: Созонова Евдокия Филипова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Созонова Евдокия Филипова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно