Созонов Петр Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Созонов Петр Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Созонов Евдоким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Созонов Иван Петров

Мать ребёнка: Созонова Евдокия Филипова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созонов Аврам Петров

Мать ребёнка: Созонова Евдокия Филипова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Созонов Алипий Петров

Мать ребёнка: Созонова Евдокия Филипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Созонова Евдокия Филипова

Смерть
Неизвестно
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