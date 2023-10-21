Дручинин Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дручинин Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Дручинин Алексей Григорьевич

Мать: Дручинина Екатерина

Раскулачивание
10.05.1931
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №42/331
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дручинина Вера

Смерть
Неизвестно
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