Дручинин Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Дручинин Алексей Григорьевич
Мать: Дручинина Екатерина
Раскулачивание
10.05.1931
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №42/331
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дручинина Вера
Смерть
Неизвестно