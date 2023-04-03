Подцвирова Феодосья Ефимова
Место рождения?, , ,
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
?, , ,
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Подцвиров Иван Петров
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Подцвиров Иван Петров
?, , ,
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Подцвиров Иван Петров
?, , ,
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Подцвиров Иван Петров
Смерть
Неизвестно