Подцвирова Феодосья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подцвирова Феодосья Ефимова

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Место рождения

?, , ,

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

?, , ,
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Подцвиров Иван Петров

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1800

Сын: Подцвиров Алексей Иванов

Отец ребёнка: Подцвиров Иван Петров

?, , ,
Рождение ребёнка
1802

Сын: Подцвиров Иван Иванов

Отец ребёнка: Подцвиров Иван Петров

?, , ,
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Подцвиров Иван Петров

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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