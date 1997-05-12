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Смирнов Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1932

Дата смерти

12.05.1997

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1932

Отец: Смирнов Иван Дмитриевич

Мать: Смирнова Маремьяна Павловна

Рождение ребёнка
29.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Глафира Васильевна

Рождение ребёнка
23.06.1959

Сын: Смирнов Владимир Викторович

Мать ребёнка: Смирнова Глафира Васильевна

Рождение ребёнка
14.12.1966

Сын: Смирнов Сергей Викторович

Мать ребёнка: Смирнова Глафира Васильевна

Смерть
12.05.1997
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