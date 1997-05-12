Смирнов Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1932
Дата смерти12.05.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1932
Рождение ребёнка
29.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Глафира Васильевна
Рождение ребёнка
23.06.1959
Сын: Смирнов Владимир Викторович
Мать ребёнка: Смирнова Глафира Васильевна
Рождение ребёнка
14.12.1966
Сын: Смирнов Сергей Викторович
Мать ребёнка: Смирнова Глафира Васильевна
Смерть
12.05.1997