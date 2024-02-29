Дубовицкий Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовицкий Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1752

Жена: Перова (Шубина) Марфа Ефимовна

Рождение ребёнка
21.11.1753

Сын: Дубовицкий Петр Николаевич

Мать ребёнка: Перова (Шубина) Марфа Ефимовна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Дубовицкий Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Перова (Шубина) Марфа Ефимовна

д. Дубовицкая, Ряжского уезда
Смерть
1758
умер во время похода в Польшу

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