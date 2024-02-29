Дубовицкий Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти1758
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1752
Рождение ребёнка
21.11.1753
Сын: Дубовицкий Петр Николаевич
Мать ребёнка: Перова (Шубина) Марфа Ефимовна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Дубовицкий Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Перова (Шубина) Марфа Ефимовна
д. Дубовицкая, Ряжского уезда
Смерть
1758
умер во время похода в Польшу