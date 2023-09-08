Волощук (Катасонова) Зоя Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волощук (Катасонова) Зоя Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Катасонов Федор Андреевич

Мать: Мария Никитишна

Рождение ребёнка
04.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Танко Николай Борисович

Бракосочетание
После 1990

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волощук Леонид Николаевич

Смерть
Неизвестно
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