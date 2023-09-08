Волощук (Катасонова) Зоя Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Катасонов Федор Андреевич
Мать: Мария Никитишна
Рождение ребёнка
04.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Танко Николай Борисович
Бракосочетание
После 1990
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно